Ermenistan'ın Karabağ'da herhangi bir silahlı kuvveti bulunmamaktadır

Mirzoyan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nın 9 Kasım anlaşmalarının tam olarak uygulanmadığına dair suçlamalarını hatırlattı.

Özellikle Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Ermenistan'ı suçlayarak bölgesel iletişimin yeniden açılması sorununa dikkat çekti ve ayrıca Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Dağlık Karabağ topraklarındaki varlığından bahsetti.

"Ermenistan'ın Dağlık Karabağ topraklarında herhangi bir silahlı kuvvete sahip olmadığını defalarca ifade ettik. Dağlık Karabağ'ın bir savunma ordusu olduğunu biliyoruz. dedi.

9 Kasım üçlü açıklamasına değinen Mirzoyan, 9 Kasım anlaşmalarının ne yazık ki tam olarak uygulanmadığını söyledi. Her şeyden önce, Ermeni savaş esirlerinin ve diğer yasadışı tutukluların serbest bırakılmasındaki gecikmedir. Bölgesel ekonomik bağların çözülmesine gelince Mirzoyan, "Dün çalışma grubu bünyesinde bir araya geldik. Çalışmalar ve tartışmalar sürüyor. Tartışılan konular oldukça çetin, oldukça zor katmanlar ve alt katmanlar var ama çalışmalar devam ediyor." dile getirdi.

Dışişleri Bakanı, Ermeni tarafının tüm toplantılarda tüm konularda azami yapıcılık gösterdiğine dair güvence verdi.

Kaynak: Ermeni Haber