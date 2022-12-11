İran’dan Fars Körfezi Arap ülkelerinin iddiasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin sonuç bildirgeside yer alan İran'la ilgili asılsız suçlamaları kınadı ve bu tür açıklamaların yayınlanmasını "başarısız İranofobi politikasının devamı" olarak nitelendirdi.

Kenani, bu konseyin bazı üyelerinin yıkıcı politikalarının bölge halkına büyük zarar verdiğini hatırlatarak, konseyden bölgesel meselelere yaklaşımlarını yeniden gözden geçir'p yapıcı tutum benimsemesini istedi.

Sonuç bildirgesinde İran'ın nükleer programıyla ilgili iddiaları reddeden Kenani, "Nükleer anlaşmayı bozmak için tüm çabalarını sarf eden ülkeler, şimdi İran'ın nükleer anlaşmaya ve uluslararası yasalara tam bağlılığını görmezden geliyorlar ve İran'ın meşru eylemlerini protesto ediyorlar.'' dedi.

Kenani, Fars Körfezi'nde bulunan Ebu Musa, Büyük Tonb ve Küçük Tonb adalarının İran'a ait olduğunu vurgulayarak, “Bu üç ada İran topraklarının ayrılmaz ve ebedi bir parçasıdır ve İran İslam Cumhuriyeti, bu adalar üzerinde herhangi bir iddiayı istikrarı bozucu ve ve iç işlerine müdahale olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla böyle bir durumu da şiddetle kınamaktadır." açıklamasını yaptı.

Sözcü Kenani, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın Çin Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, “Bu görüşmede Fars Körfezi Arap Ülkeleri-Çin Zirvesi’nin sonuç bildigesinden duyulan memnuniyetsizliğin dile getirildiği bildirildi. Aynı zamanda Çin Büyükelçisi’ne Fars Körfezi'ndeki üç adanın İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünün ayrılmaz bir parçası olduğu ve herhangi bir ülke ile adalar hakkında müzakere edilmeyeceği aktarıldı.” diye konuştu.