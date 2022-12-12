İran'dan Almanya ve Fransa'nın insan hakları jestine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, İran vatandaşarının haklarını ihlal eden iki rejim tarafından İranlı kadınlara sözde insan hakları ödülü verilmesini 'utanç verici' olarak nitelendirdi.

Kenani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Evet; İran halkı kesinlikle insan hakları ödülünü hak ediyor. Çünkü İranlıların insani hakları hukuku insan hakları sicili kötü olan ülkeler tarafından uzun yıllardır çiğnenmektedir. Bu ülkelerin İran ulusunun haklarını ihlal etme konusunda utanç verici bir geçmişe sahiptir."