İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Alireza Bigdeli ve Suriyeli mevkidaşı Ayman Susan'ın başkanlığında dün Şam'da İran-Suriye Ortak Konsolosluk Komisyonu Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, iki ülke vatandaşlarının geçim sorunlarının çözülmesi, istihdam, tedavi maliyetlerinin düşürülmesi ve durumlarının iyileştirilmesi de dahil olmak üzere sorunlarının çözümü için konsolosluk işbirliği, ikili anlaşmalarının uygulanmasının kolaylaştırılması, öğrenci sorunlarının çözümü ve akademik işbirliğinin geliştirilmesi, iki ülke vatandaşlarına hizmet sunumunu kolaylaştırmak amacıyla konsolosluk ilişkilerinin artırılması ele alındı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Alireza Bigdeli ve beraberindeki heyet ayrıca toplantı sırasında Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geldi.

Bu görüşmede iki ülkenin farklı alanlardaki iyi ilişkilerine vurgu yapılırken ikili ilişkilerin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.