İran yaptırımlara aldırış etmeden yoluna devam ediyor

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ayetullah Hatemi, Yüce Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin geçtiğimiz hafta yaptığı önemli görüşmelerine değinerek, “Bu görüşmelerden birisi Ayetullah Hamanei’nin Hz. Fatımatüz Zehra’nın (sa) kutlu doğum günün arifesinde kültürel, sosyal ve bilimsel alanlarda aktif bir grup kadınla yaptığı görüşmesiydi. Bu görüşmede Ayetullah Hamanei bu görüşmede İslam’ın, kadınların kişiliğini canlandırdıdığını söyledi” dedi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin Kum halkının 9 Ocak 1978 senesinde gerçekleştirdiği tarihi ayaklanmasının yıl dönümünde bu kentteki vatandaşlarla yaptığı görüşmesine de atıfta bulunan Ayetullah Hatemi, “Ayetullah Hamanei bu görüşmede bazı yabancı medya ve kişilerin, İran’da yaşanan olayları anlatırken sokağa inenlerin ülkedeki ekonomik veya yönetim zaafiyetine karşı olduklarını ileri sürdüğünü; ancak bunun doğru olmadığını ve olaylarda ülkenin kuvvetli yönleri ortadan kalırılmaya çalışıldığını bildirdi” ifadelerinde bulundu.

Fransız Charlie Hebdo dergisinin Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’ye yönelik saygısızlık eyklemini eleştiren Ayetullah Hatemi, “Bu hatayı yapan dergi, kapatılmak üzere olan değersiz ve saçma bir dergidir. Bugün İran halkı bu hakareti kınamak için gösteri düzenleyecek” ifadesini kullandı.

Ayetullah Hatemi, üç İran adası’nın sonsuza kadar İran'a ait olduğunu ve kimsenin buna müdahale etme izni olmadığını ifade etti.

Ayetullah Hatemi, ayrıca İran’ın yaptırımlara aldırış etmeden yoluna devam ettiğini ve büyük ilerleme kaydedeceğini söyledi.