Lübnan'da Şehit Süleymani için anma töreni düzenlendi

Eski Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani'nin şehadetinin üçüncü yıldönümü münasebetiyle Lübnan'da halkın yoğun katılımıyla anma töreni düzenlendi.

Başkent Beyrut'ta düzenlenen anma töreninde bir dizi siyasi, sosyal ve kültürel şahsiyet de hazır bulundu.

Beyrut'taki İran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Hasan Halili bu törende yaptığı konuşmada General Süleymani suikastının bölgeyi bölmek ve bölge ülkelerini Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirme sürecine sokmak amacıyla gerçekleştirildiğini ancak bu amaca ulaşılamadığını vurguladı.