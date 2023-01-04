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4 Oca 2023 09:46

Lübnan'da Şehit Süleymani için anma töreni düzenlendi

Lübnan'da Şehit Süleymani için anma töreni düzenlendi

Lübnan halkı dün Eski Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani'nin şehadetinin üçüncü yıldönümü münasebetiyle başkent Beyrut'ta anma töreni düzenledi.

Eski Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani'nin şehadetinin üçüncü yıldönümü münasebetiyle Lübnan'da halkın yoğun katılımıyla anma töreni düzenlendi.

Başkent Beyrut'ta düzenlenen anma töreninde bir dizi siyasi, sosyal ve kültürel şahsiyet de hazır bulundu.

Beyrut'taki İran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Hasan Halili bu törende yaptığı konuşmada General Süleymani suikastının bölgeyi bölmek ve bölge ülkelerini Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirme sürecine sokmak amacıyla gerçekleştirildiğini ancak bu amaca ulaşılamadığını vurguladı. 

News Code 1906820

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