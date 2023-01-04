İran’dan BM Güvenlik Konseyi'ne mektup

İrevani, BM Genel Sekreteri ile BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu Başkanlarına bir mektup göndererek Şehit General Kasım Süleymani'nin korkakça katledilmesini terörizmin açık bir örneği olarak değerlendirdi ve Süleymani suikastının faillerinin cezalandırılmasını talep etti.

İrevani'nin mektubunda şu ifadelere yer verildi:

"Şehit Kasım Süleymani suikastının bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik açısından ağır sonuçları dikkate alındığında ve BM Güvenlik Konseyi'nin çeşitli kararları, tüm terör eylemlerinin suç teşkil ettiğini ve mazur görülemeyeceğini ve olayda dahli olan tüm komutanların, ajanların, organizatörlerin, finansörlerin ve sponsorların tespit edilip adalete teslim edilmesi gerektiğini kabul etmesine rağmen, BM Güvenlik Konseyi'nin BM tüzüğü kapsamındaki görevlerini yerine getirmesinin suçun faili ABD tarafından engellenmesi çok endişe vericidir.”

İranlı yetkili, BM Güvenlik Konseyi'nin pasif davranmasının kurumun itibaının zedelenmesine yol açacağını söyledi.

İran’dan BM’ye "Siyonist İsrail" mektubu

Büyükelçi Said İrevani ayrıca, Siyonist yetkililerin İran’la ilgili son tehditkar sözlerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı'na bir mektup göndererek tepki gösterdi.