  1. İran
7 Tem 2023 09:41

İngiltere'nin İran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İngiltere'nin İran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İngiltere'nin İranlı yetkililere yönelik 'yasa dışı' yaptırımlarına ve İngiliz yetkililerin 'müdahaleci' açıklamalarına tepki olarak bu ülkenin Tahran'daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin "müdahaleci" açıklamaları ve Londra'nın İranlı yetkilileri hedef alan yasa dışı yaptırımları üzerine Büyükelçi Simon Shercliff'in yokluğunda Dışişleri Bakanlığına çağrılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'na İran'ın protestosu iletildi.

Ülkesinin yaklaşımının kabul edilemez olduğu ve bu "yıkıcı" eylemlere İran tarafından "orantılı ve etkili" karşılık verileceği de İngiliz diplomata ifade edildi.

Görüşmede ayrıca İngiliz yetkililere Siyonist rejim ve terör örgütlerinin bilinen tuzaklarına düşmemeleri tavsiye edildi.
 

News Code 1910254

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