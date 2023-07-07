İngiltere'nin İran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin "müdahaleci" açıklamaları ve Londra'nın İranlı yetkilileri hedef alan yasa dışı yaptırımları üzerine Büyükelçi Simon Shercliff'in yokluğunda Dışişleri Bakanlığına çağrılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'na İran'ın protestosu iletildi.

Ülkesinin yaklaşımının kabul edilemez olduğu ve bu "yıkıcı" eylemlere İran tarafından "orantılı ve etkili" karşılık verileceği de İngiliz diplomata ifade edildi.

Görüşmede ayrıca İngiliz yetkililere Siyonist rejim ve terör örgütlerinin bilinen tuzaklarına düşmemeleri tavsiye edildi.

