  1. Siyaset
14 May 2023 08:25

Irak'ın Tahran Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı

Irak'ın Tahran Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı

Irak'ın Tahran Büyükelçisi, ayrılıkçı grupların üyelerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde düzenlenen resmi törene davet edilmesi ve bazı terör örgütlerinin bu bölgedeki faaliyetlerini sürdürmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, İran'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki resmi bir törende ayrılıkçı ve terörist grupların bazı liderlerinin bulunmasıyla ilgili olarak, "Irak'ın Tahran Büyükelçisi Cumartesi günü Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Bu görüşmede İran'ın, ayrılıkçı grupların üyelerinin  bu törene davet edilmesine ve bazı terör örgütlerinin Irak Bölgesel Yönetimi'nde hareketlerine devam etmesine karşı itirazları bildirildi." dedi.

Kenani, görüşmede bu eylemlerin İran ile Irak arasındaki son güvenlik anlaşmasına aykırı olarak nitelendirildiğini söyledi.

Kenani, Iraklı büyükelçinin İran'ın itirazlarını Irak hükümetine aktaracağını ifade ettiğini bildirdi.

News Code 1909267

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler