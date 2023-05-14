Irak'ın Tahran Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, İran'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki resmi bir törende ayrılıkçı ve terörist grupların bazı liderlerinin bulunmasıyla ilgili olarak, "Irak'ın Tahran Büyükelçisi Cumartesi günü Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Bu görüşmede İran'ın, ayrılıkçı grupların üyelerinin bu törene davet edilmesine ve bazı terör örgütlerinin Irak Bölgesel Yönetimi'nde hareketlerine devam etmesine karşı itirazları bildirildi." dedi.

Kenani, görüşmede bu eylemlerin İran ile Irak arasındaki son güvenlik anlaşmasına aykırı olarak nitelendirildiğini söyledi.

Kenani, Iraklı büyükelçinin İran'ın itirazlarını Irak hükümetine aktaracağını ifade ettiğini bildirdi.