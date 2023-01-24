Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya Devlet Duması Başkanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede, İran ve Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin sürekli olarak güçlendirildiğini belirterek, "İki ülke ticaret, enerji, transit ve ulaşım gibi çeşitli alanlarda harekete geçirilebilecek çeşitli ve çok sayıda kapasiteye sahiptir." dedi.

İran'ın Rusya ile varılan anlaşmaların tam olarak uygulanmasını takip ettiğini ifade eden Reisi, "İki tarafın kapasiteleri birbirini tamamlayabilir ve bunlardan yararlanmak iki ülkenin çıkarlarını güvence altına almanın yanı sıra bölgesel faydalar da sağlayabilir." ifadelerinde bulundu.

Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin de

Cumhurbaşkanı Reisi'nin bölgesel ve komşuluk ilişkilerini güçlendirme konusundaki tutumlarının iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini kolaylaştırdığını belirterek, "Rusya Federasyonu da İra ile ilişki düzeyinin geliştirilmesi konusunda aynı yaklaşım ve görüşe sahiptir ve işbirliklerinin sürekli geliştirilmesi için çaba sarfetmekteyiz" dedi.