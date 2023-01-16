İran yapımı belgesel ABD festivalinde yarışacak

Yönetmenliğini Merjan Hüsrevi ve yapımcılığını Sacede Sarayi ve Milad Hüsrevi'nin üstlendiği "Bir Atın Rüyası" adlı belgesel ABD'de düzenlenecek olan Uluslararası BIG SKY Festivali'nin yarışma bölümüne katılım hakkı kazandı.

Oscar Akademisi tarafından onaylanan Uluslararası BIG SKY Festivali 17-26 Şubat tarihleri arasında ABD'nin Montana eyaletindeki Missoula kentinde düzenlenecek.

"Bir Atın Rüyası" adlı belgesel, modern şehir ortamından uzak, büyük hayaller kuran 15 yaşındaki göçebe bir kızın hikayesini anlatıyor.