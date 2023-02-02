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2 Şub 2023 11:34

Katar: İran ile Batı arasında arabuluculuk yapmaya devam edeceğiz

Katar: İran ile Batı arasında arabuluculuk yapmaya devam edeceğiz

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ülkesinin, nükleer müzakerelerde İran ile Batı arasındaki görüşleri yakınlaştırma rolüne devam edeceğini duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ülkesinin Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdürrahman Al Sani'nin son Tahran ziyaretine değinerek, "Katar, bölgedeki tüm taraflara zarar verecek herhangi bir gerilimi engellemek için nükleer müzakerelerde İran ve Batı'nın görüşlerini yakınlaştırmadaki rolüne devam edecek" dedi.

El- ensari, "Şimdiye kadar, İran ile Batılı taraflar arasında İran'ın nükleer programına ilişkin yeni bir müzakere turu başlatmak için bir düzenleme yok. Ancak Katar tarafların müzakerelere geri dönmesini kolaylaştıracak öneriler sunmaya devam ediyor. Katar, bölgede güvenlik ve barışı garanti altına alan anlaşma imzalanana kadar da bu rolüne devam edecek." ifadesini kullandı." ifadesini kullandı.

News Code 1907436

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