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22 Şub 2023 17:36

Emir Abdullahiyan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

Emir Abdullahiyan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Irak'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında ülkenin Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren hususlar ile bölgesel ve uluslararası konular masaya yatırıldı.

Es-Sudani, İran'ın Irak'a verdiği desteği takdir ederek, ülkesinin Tahran ziyareti sırasında imzalanan anlaşmaları uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

Irak Başbakanı, "Bağdat, bölgede barışın tesisi ile bölgesel gelişmelerde diyalog unsurunun güçlendirilmesine katkı sağlama konusunda elinden geleni yapacaktır." dedi.

Emir Abdullahiyan, Bağdat ziyaretinde ayrıca Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de görüşmüştü.
 

News Code 1907818

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