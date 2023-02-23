Tahran-Bağdat bölgesel işbirliği hızlı ve etkilidir

Resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile görüştü.

Tahran-Bağdat bölgesel işbirliğinin hızlı ve etkili olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Irak'ın kalkınması ve ilerlemesinin İran için çok önemli olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan ayrıca, iki ülke arasındaki işbirliğinin özellikle meclisler düzeyinde genişletilmesi çağrısında bulundu.

Emir Abdullahiyan kapsamlı ikili işbirliği belgesinin hazırlanmasındaki ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu belgeyi iki ülkenin uzun vadeli yol haritası olarak nitelendirdi.

Bakan Emir Abdullahiyan transit işbirliğinin geliştirilmesini ve özellikle Şelemçe-Basra ve Kirmanşah-Bağdat demiryollarının inşasını ekonomik ve ticari hacmin geliştirilmesinde etkili bir adım olarak değerlendirdi.

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi de, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin Iraklı yetkililerle görüşmesini memnuniyetle karşıladı.

Bu görüşmede taraflar ayrıca bölgedeki son gelişmeleri ele aldılar.