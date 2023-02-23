Emir Abdullahiyan, Irak Hukuk Devleti Koalisyonu lideri ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan gerçekleştirdiği Bağdat ziyareti kapsamında Irak Hukuk Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede, Irak'ta kapsamlı hükümetini kurduğu için Maliki'yi tebrik ederek, Irak'ın kalkınması ve istikrarını İran'ın ana talebi olarak değerlendirdi.

Irak Hukuk Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki de ülkesindeki son siyasi durumu anlatarak, İran'la kapsamlı ilişkileri geliştirmeyi Irak'ın dış politika önceliği olduğunu ifade etti.