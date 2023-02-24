Emir Abdullahiyan, Fetih koalisyonu Başkanı Amiri ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan gerçekleştirdiği Bağdat ziyareti kapsamında Fetih koalisyonu Fetih koalisyonu Başkanı Hadi el-Amiri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede, Irak'ta kapsayıcı bir hükümetin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, el-Amiri'yi bu başarıdan dolayı tebrik etti.

Irak'ın bölgesel gelişmelerde önemli yere sahip olduğunu belirten Emir Abdullahiyan,ikili ilişkilerdeki son durumu ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) devrim karşıtı ve ayrılıkçı akımların varlığından kaynaklanan bazı güvenlik kaygılarına değinen Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin geliştirilmesini ve bu tür tehditlerin ortadan kaldırılmasını Tahran'ın önceliklerinden biri olarak değerlendirdi.

Fetih koalisyonu başkanı Hadi el-Amiri de Şehit General Süleymani'nin bölgede istikrar ve güvenlik sağlanmasındaki rolüne değinerek, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Irak topraklarının komşulara yönelik herhangi bir tehdit için kullanılmasını yasaklayan Irak anayasasının ilkelerine atıfta bulunan el-Amiri, İran karşıtı akımların Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde bulunmasını bölgenin ve Irak'ın çıkarlarına aykırı olarak değerlendirdi.