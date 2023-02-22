Emir Abdullahiyan Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı ile görüştü

İki günlük resmi ziyaret için Irak’ın başkenti Bağdat'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan bu ziyarete ilişkin açıklamada, “İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri her düzeyde görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci ve mevkidaşı Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşecek” denildi.