Resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ı ile bir araya gelerek önemli ikili ve uluslararası meseleleri görüştü. İki bakan başbaşa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Emir Abdullahiyan, Tahran'ın bağımsız ve güçlü Irak'tan yana olduğunu belirterek, "İran olarak Bağdat hükümetine desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Emir Abdullahiyan, "Bugünkü görüşmede Direniş komutanları Şehit General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi El-Mühendis dosyası ile ilgili soruşturmanın hızlandırılması gerektiğin vurgu yaptık." açıklamasını yaptı.

Nükleer müzakerelere dair Emir Abdullahiyan, şunları kaydetti:

“İran diplomasi yolunda müzakereleri memnuniyetle karşılıyor. 13. Tahran hükümeti iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmak için elinden geleni yaptı ve şimdi müzakereleri sonuçlandırmaya hazırız. Tabii ki ABD tarafı başka bir seçeneğe başvurursa, B planımızı uygulamaya hazırız."

İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu aktaran Emir Abdullahiyan, İran’ın hiçbir zaman nükleer bir silah üretmenin peşinde olmadığını vurguladı.

Emir Abdullahiyan, Irak hükümetinin, İran'a yönelik yaptırımların kaldırlması için yapılan Viyana görüşmelerinde yapıcı rol oynadığını söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı da, İran ile ABD arasında anlaşma sağlanmasının Irak için önemli olduğunu söyledi.