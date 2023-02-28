Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Konferansında konuşan Emir Abdullahiyan, “Nükleer silahlardan arınmış bir bölge oluşturma yönünde atılması gereken en önemli adım nükleer silahsızlanma ile barış ve güvenliğin sağlanmasıdır.” dedi.

Emir Abdullahiyan, İran’ın Ortadoğu’nun nükleer silahlardan arınması için teklif sunduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Siyonist Rejim yıllardır bunun gerçekleşmesini engelliyor ve herhangi bir uluslararası huhuk veya denetleme mekanizmasına tabi olmaksızın ABD'nin desteğiyle çeşitli kitle imha silahları biriktirmeye devam ediyor.”

Bu rejimin Filistin’de insanlığa karşı suç işlemekte olduğunu anlatan Emir Abdullahiyan, Siyonist İsrail’in birkaç komşu ülkenin topraklarını işgal ettiğini hatırlatarak, “Bu terörist rejim birkaç nükleer bilimcimimize yönelik suikast düzenledi ve zaman zaman UAEA denetimi altındaki İran'ın nükleer tesislerine saldırmakla tehdit ediyor. Bu rejim böyle aptalca bir eyleme başvurursa bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyecektir.” ifadelerini kullandı.

Emir Abdullahiyan, sözlerine şöyle devam etti:

“İran nükleer programı tamamen barışçıldır ve böyle kalacaktır. Tahran, şimdiye kadar gösterdiği gibi, Kapsamlı Koruma Önlemleri Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak bağlı kalmaya kararlıdır.

Geçtiğimiz günlerde UAEA teknik heyetinin İran’a geldiğine tanıklık ettik ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Genel Müdürü Grossi’yi de davet ettik. Ajans siyasi yaklaşımından vazgeçerse, teknik bir çözüme çok yakınız.”

İran Dışişleri Bakanı, ABD'yi suçladı

İran’la uluslararası güçler arasında 2015’te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmaya da değinen Emir Abdullahiyan, “Bu anlaşmanın mevcut durumu, ABD’nin yanlış hesaplarmaları ve yanlış politikası sonucudur. Elde ettiğimiz deneyimler müzakerelerin yeni turunda daha özenle ilerlememiz gerektiğini öğretti. Amerika, uzun müzakereleri sonuçlandırmaya karar verecek iradeye sahip olmalıdır. Anlaşma tamamlanana kadar çalışmaya devam etmeye hazırız.” dedi.

Ukrayna savaşına dair Emir Abdullahiyan, “İran savaşı ve tek taraflı yaptırımları kınıyor ve devletler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için tek seçeneğin diyalog ve diplomasi olduğuna inanıyoruz. İran, savaşın devam etmesinden duyduğu derin üzüntüyü dile getiriyor ve tarafsızlığını vurguluyor.” diye konuştu.