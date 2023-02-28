Emir Abdullahiyan'ın Cenevre temasları devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 52. Oturumu’na katılmak üzere Cenevre kentinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ile bir araya geldi.

Bu görüşmede insan haklarıyla ilgili konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede İran'ın insan hakları konusundaki tutumunu açıkladı.

Emir Abdullahiyan ayrıca İran ulusunun insan haklarının ABD tarafından acımasız ve insanlık dışı yaptırımlarla ihlal edilmesinin bazı yönlerine dikkat çekti.

Taraflar ilaveten insan hakları alanında diyaloğun ve işbirliğinin sürdürülmesine vurgu yaptılar.