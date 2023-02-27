Emir Abdullahiyan, Cenevre’de ikili temaslarda bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 52. Oturumu’na katılmak üzere Cenevre kentinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Finlandyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.

Emir Abdullahiyan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile de görüştü.

Bakan Emir Abdullahiyan, İnsan Hakları Konseyi Oturumu'nda İran'ın insan hakları konusundaki tutumu hakkında bir konuşma yapacak.

İran Dışişleri Bakanlı Sözcü Nasır Kenani, Yargı Erki İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Kazım Garipabadi bu ziyarette Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'a eşlik etmektedir.

BM İnsan Hakları Konseyi 2006 yılında BM İnsan Hakları Komisyonu'nun halefi olarak kurulmuştu. Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde olan Konsey, Genel Kurul'a bağlı bir alt organ olarak görev yapıyor.