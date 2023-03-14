Paşinyan'dan "KGAÖ" açıklaması

Ermenistan medyasına göre, Başbakan Nikol Paşinyan, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkesinin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünden (KGAÖ) çıkmayı düşünmediğini ancak Ermenistan yönetiminin değerlendirmesine göre KGAÖ'nün Ermenistan'dan çıktığını belirtti.

Karabağ krizine de değinen Nikol Paşinyan hem Ermenistan, hem de Karabağ sınırlarında gerilimin tırmanma olasılığının yüksek olduğunu ifade etti.

Saldırgan eylemlere ve gerilimi tırmandırmaya başvuranın Ermenistan olmadığını savunan Başbakan Paşinyan, Avrupa Birliği gözlemcilerinin Ermenistan’a davet etme kararı almasının nedeninin bu olduğunu söyledi.

Paşinyan ayrıca, ülkesinin Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmaya hazır olduğunu açıkladı.