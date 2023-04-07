  1. Azerbaycan
7 Nis 2023 17:25

Putin ile Paşinyan Karabağ'daki durumu görüştü

Putin ile Paşinyan Karabağ'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Karabağ'daki durumu telefonda görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Paşinyan telefon görüşmesi yaptı.

Karabağ'daki durumun çeşitli yönleriyle ele alındığı görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki güvenlik ile istikrarın sağlanması, Güney Kafkasya'da ekonomi ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması ile ilgili Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında 2020-2022'de yapılan anlaşmaların tutarlı şekilde uygulanmasının önemi vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler de ele alındı.

Kaynak: TRT Avaz

News Code 1908513

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