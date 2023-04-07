Putin ile Paşinyan Karabağ'daki durumu görüştü

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Paşinyan telefon görüşmesi yaptı.

Karabağ'daki durumun çeşitli yönleriyle ele alındığı görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki güvenlik ile istikrarın sağlanması, Güney Kafkasya'da ekonomi ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması ile ilgili Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında 2020-2022'de yapılan anlaşmaların tutarlı şekilde uygulanmasının önemi vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler de ele alındı.

Kaynak: TRT Avaz