İran ile Irak arasında 'güvenlik anlaşması' imzalandı

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bağdat'ta, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci ile görüştü.

Şemhani ve El-Araci, ikili görüşmenin ardından ortak güvenlik anlşamasına imza attı.

Geçtiğimiz günlerde Iraklı bir güvenlik kaynağı Middle East News’a yaptığı açıklamada, Ali Şemhani’nin Irak ile önemli bir güvenlik anlaşması imzalamak için Bağdat'a ziyarette bulunacağını söylemişti.

Irak medyası, 5. Bağdat Konferansı'nın önümüzdeki hafta BAE, Türkiye, İran, Suriye, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün güvenlik yetkililerinin katılımıyla Bağdat'ta gerçekleştirileceğini bildirmişti.