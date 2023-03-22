ABD'nin insan hakları hakkında konuşma yetkisi yoktur

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "ABD hükümetinin diğer ülkelerdeki insan hakları değerleri hakkında konuşma yetkisi yoktur" dedi.

ABD'deki insan hakları ihlallerine değinen Kenani "Amerikan polisinin halka karşı şiddet uygulaması, siyahilerin maruz kaldığı ayrımcılık, sığınmacılara karşı uygulanan insan dışı davranışlar ve özellikle bu ülkenin güney eyaletlerindeki cezaevlerinde insan hakları ihlali ve ırk ayrımcılığı, insan haklarının bu ülkede sürekli olarak ihlal edildiğinin bir örneğidir. Bu mesele her zaman Uluslararası kuruluşlar ve insan hakları kurumları tarafından ciddi bir endişe konusu olmuştur” ifadesini kullandı.