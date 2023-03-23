  1. Siyaset
23 Mar 2023 09:46

Emir Abdullahiyan, Avusturya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Emir Abdullahiyan, Avusturya Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Avusturya Dışişleri Bakanı  Alexander Schallenberg ile dün akşam telefonda görüştü.

Bakan Emir Abdullahiyan Avusturya'nın yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelere ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda devam eden işbirliğinin artırılmasını istedi.

Nevruz Bayramı'nı tebrik eden Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ise İran ve Suudi Arabistan arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Görüşmede ayrıca konsolosluk işbirliğinin son durumu ele alındı.

News Code 1908303

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler