Kalın'dan F-16 açıklaması

Türk medyasına göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Kalın, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin, "Onay sürecine doğru gidiyoruz. Finlandiya'nın üyeliği onaylandıktan sonra süreç daha da hızlandı"dedi.

Kalın, Rusya'nın, Türkiye'nin doğalgaz borcunu 2024'e erteleyip ertelemeyeceği sorusuna, BOTAŞ ile Gazprom arasında yürütülen birtakım görüşmeler ve müzakereler olduğunu, doğalgazı en ucuz fiyata almak için de her yerle müzakere yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

Bu konuda Rusya, İran, Irak, Cezayir'le de görüştüklerini ve başka alternatifleri aradıklarını aktaran Kalın, "Biz Karadeniz'de de çok ciddi bir rezerv bulduk. Bildiğiniz gibi önümüzdeki hafta zannediyorum bir törenle de Filyos'tan ilk yakma seremonisi yapılacak. Mayıs ayında da inşallah bu doğalgaz evlerimize girmeye başlayacak" ifadesini kullandı.