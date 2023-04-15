  1. Ekonomi
15 Nis 2023 14:27

İran'ın günlük petrol üretimi 2.5 milyon varile ulaştı

İran'ın günlük petrol üretimi 2.5 milyon varile ulaştı

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, İran'ın günlük petrol üretimi Mart ayında 2.5 milyon varile ulaştı

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, İran'ın günlük petrol üretimi Mart ayında 2.5 milyon varile ulaştı.

Roparda geçen yılın aynı dönemine göre, 36 bin varil arttığı bildisi verildi.

İran petrol üretiminde OPEC'te 5. sırada yer almaktadır

News Code 1908664

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