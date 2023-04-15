İran'ın günlük petrol üretimi 2.5 milyon varile ulaştı

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, İran'ın günlük petrol üretimi Mart ayında 2.5 milyon varile ulaştı.
Roparda geçen yılın aynı dönemine göre, 36 bin varil arttığı bildisi verildi.
İran petrol üretiminde OPEC'te 5. sırada yer almaktadır
OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, İran'ın günlük petrol üretimi Mart ayında 2.5 milyon varile ulaştı
OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, İran'ın günlük petrol üretimi Mart ayında 2.5 milyon varile ulaştı.
Roparda geçen yılın aynı dönemine göre, 36 bin varil arttığı bildisi verildi.
İran petrol üretiminde OPEC'te 5. sırada yer almaktadır
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