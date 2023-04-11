İran ve Rusya hava taşımacılığı işbirliğini görüştü

İran Havacılık Teşkilatı Başkanı Muhammed Muhammedbahş, bir günlük Moskova ziyaretinde Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı ile bir araya gelerek, hava taşımacılığı işbirliğinin geliştirilmesini görüştü.

Muhammedibahş, hava yolları üzerinden seyahat eden yolcularının sayısı artırmak üzere iki ülkenin turizm kapasitelerinin kullanılmasını istedi.

Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı da iki ülke arasındaki havacılık alanındaki iş birliğinin dostane olduğunu belirterek, iki ülke vatandaşları için vizelerin iptal edilmesiyle İran'a seyahat etmek isteyen yolcu sayısında artış göreceklerini temenni etti.

Rus havayollarının ve seyahat acentelerinin İran'ın farklı şehirlerine yeni uçuş rotaları oluşturmaya hazır olduğunu açıklayan Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı, İran havayolları tarafından Rusya'da yeni uçuş noktaları oluşturulmasını talep etti.