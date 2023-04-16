Japonya: İran ile ekonomik ilişkiler kurmaya hazırız

Japonya'nın İran Büyükelçisi Kazutoshi Aikawa bugün Kirman Valisi ile yaptığı görüşmede, "Yaptırımlara rağmen İran ile olumlu ekonomik ilişkiler için elimizden geleni yapıyoruz ve bu bağlamda, yakın gelecekte nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasıyla ekonomik ilişkilerin önündeki engellerin ortadan kalkmasını temenni ederiz" dedi.

Japon büyükelçi, "Şu anda bile bazı Japon şirketleri İran'da faaliyet göstermektedir ki bu faaliyetler artabilir" ifadesini kullandı.

Kazutoshi Aikawa İran ve Japonya arasındaki turizmin gelişmesiyle ilgili olarak, "Kirman, İran'ın tarihi eyaletlerinden biridir. Çinli turistlerin Kerman'da olması bana ilginç geldi. Bu japon turistlerin Kerman'da olma ihtimalinin olduğunu gösteriyor." ifadelerinde bulundu.