Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı 83'e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hartum, Güney Kordofan, Kuzey Darfur, Kuzey Eyaleti ve diğer bölgeler dahil olmak üzere Kuzey Sudan'daki son şiddet olayları sırasında en az 83 sivil hayatını kaybetti ve 1126 kişi yaralandı.

Çatışmalar nedeniyle hastalar ve sağlık çalışanlarının hastanelere erişiminde sıkıntı ve bazı ilaçlar ve tıbbi malzemelerde ciddi yetersizlik yaşandığını belirten DSÖ, çatışmanın taraflarını, sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde tarafsızlığa saygı göstermeye ve çatışmalarda yaralananların sağlık tesislerine sınırsız erişimini garanti etmeye çağırdı.

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan “sözlü kavga”, iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

2021’de ülkede yaşanan askeri darbe sonrasındaki geçiş döneminde ordu ve HDK siyasi güç için kutuplara ayrılmış fakat taraflar arasında bir anlaşma sağlanamamıştı.