İran: ABD Tebes olayından ders almalı

ABD'nin Tebes hezimetinin yıldönümü münasebetiyle İran’da bir dizi etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında bir bildiri yayınlayan İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’yi geçmişten ders çıkarmaya davet etti.

Bildiride, "25 nisan 1980, Amerikan rejiminin özel muharebe kuvvetlerinin İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne yönelik saldırgan eylemi ve onların Tabes çölüne yasadışı hezimeti iyi hatırlamalı." denildi.

Bildiride şu ifadelere yer verildi;

“Amerikan cinayetkar ordusunun İran'ın toprak bütünlüğüne karşı gerçekleştirdiği saldırgan ve yasa dışı eylemi, neyse ki Allah'ın lütfu sayesinde örnek bir başarısızlıkla karşılaştı.

Şimdi, Amerikan hükümetinin Tebes harekatındaki başarısızlığının üzerinden 43 yıl geçtikten sonra, İran İslam Cumhuriyeti, her türlü Amerikan tehdidini ve yaptırımını etkisiz hale getirmenin yanı sıra, İslam İnkılabı'nın temel sloganları gerçekleştirme, milli bağımsızlığı, refahı ve çok yönlü ilerlemeyi sürdürme, dünya milletleri ile ilişkileri ve dostane işbirliğini derinleştirme yolunda artan yetki ile, farklı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla dış ilişkilerin genişletilmesi, karşılıklı saygı ve ortak çıkarların korunmasına dayalı olarak devam etmektedir.”

Dün, 25 Nisan 2023 Salı İran’ın doğusundaki Tebes çölünde İran'a yönelik ABD askeri saldırısının yenilgisinin yıldönümüydü.