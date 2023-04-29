ABD'nin varlığı bölge güvenliğini bozuyor

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Tahran'a gelen Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran ve Irak arasında bugüne kadar siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda iyi ilişkiler kurulduğunu ve iki ülkenin ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu ifade etti.

İran ve Irak ilişkilerinin stratejik olduğunu belirten Reisi, "Ticari ve ekonomik ilişkilerin seviyesi on milyarın üzerindedir ve bu daha yüksek bir seviyeye yükseltilebilir." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin altyapı, su ve elektrik, gaz ve enerji alanlarında devam ettiğini ifade eden Reisi, "İki ülke arasında güvenlik alanında bir mutabakat zaptı yapılmış ve Irak'ta en ufak bir güvensizlik İran'da güvensizlik olarak değerlendirilmektedir. Irak'ın güvenliği İran için önemlidir ve bu mutabakat zaptı bölge güvenliğine yardımcı olacaktır." ifadelerinde bulundu.

ABD'nin bölgedeki varlığına değinen Reisi, "Bölge ülkeleri arasında müzakerelerin yürütülmesini faydalı bulsak da, bölgede yabancı güçlerin varlığını faydalı görmüyoruz. Amerikalıların varlığının bölge güvenliğini bozduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid de iki ülke arasındaki iilişkilerin sadece devlet kurumları arasındaki ilişkilerle sınırlı kalmadığını aksine tüm alanlarda devam ettiğini belirtti.

Abdullatif Reşid, "Zulümle karşı karşıya olduğumuz dönemde İran bize yardım etti ve sınırlarını ve kapılarını tüm Irak aşiretlerine açtı. İran'ın Halepçe saldırısında Iraklı Kürtlere verdiği desteği asla unutmayacağız. İran'dan gördüğümüz son yardım Irak'ta teröristlerle mücadele oldu." dedi.

Reşid, İran-Irak ilişkilerini her alanda ortak iş birliği ile güçlendirmeleri ve engelleri kaldırmaları gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Reşid ayrıca İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesini memnunşyetle karşılayarak, bunun bölgede istikrar ve güvenliğe yol açacağını söyledi.