Irak Cumhurbaşkanı'nın Tahran temasları sürüyor

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Tahran ziyareti kapsamında İran İsalmi Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile görüştü.
Abdullatif Reşid, İran Cumhurbaşkaı İbrahim Reisi'nin davetlisi olarak bu sabah Tahran'a geldi.
Saadabad Sarayı'nda yapılan karşılama töreni sonrası baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapıldı. Reisi-Reşid görüşmesinde Tahran-Bağdat ilişkilerinin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Reşid'e günübirlik İran ziyaretinde kalabalık bir heyet eşlik ediyor.
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