ABD F-35'ler için seçimleri bekliyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), gözünü Türkiye'deki seçimlere dikti. 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimleri Altılı Masa'nın kazanamaması durumunda, beşinci nesil F-35'lerin Yunanistan'a satışının onaylanması bekleniyor.

Yunan devlet televizyonu ERT'ye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, “askeri teçhizat fazlasından dolayı” Yunanistan'a iki C-130 tipi nakliye uçağının uygun fiyata tedarik edilmesini onayladı. Haberde, bu uçaklardan iki adet de yenisinin satın alınmasına ilişkin anlaşmanın kısa sürede açıklanmasının beklendiği bildirildi. Ancak Kongre'nin, F-35'lerin satışına onay vermek için Türkiye'deki seçimleri beklediği kaydedildi. “Kongre Türkiye’deki Seçimleri Bekliyor” başlığı kullanılan haberde, F-35’lerle ilgili müzakere sürecinin başlayabilmesi için Kongre’de gerekli 4 imzadan 3’ünün atıldığı, ABD Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı Jim Risch’in de imzasıyla prosedürün tamamlanacağı belirtildi. Bu son imzanın ise Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerden hemen sonra ve 21 Mayıs’ta Yunanistan’da yapılacak seçimlerden önce atılmasının beklendiği kaydedildi.

Yine Yunan Ekathimerini gazetesi de, “Kongre, Türkiye'deki seçimlerden sonra ve Yunanistan'daki seçimlerden önce, F-35 savaş uçaklarının satın alınmasına ilişkin resmi süreci başlatmak için gereken dört imzadan sonuncusunu ekleyecek.” diye yazdı.

İmzaların ardından Yunan Hükümeti, ABD Hükümeti'nden programın maliyetine ilişkin resmi yanıtı bekleyecek ve böylece gönderilen ilk Talep Mektubu'nun ardından Kabul Mektubu da sonuçlandırılabilecek. Yunanistan'ın ilk beşinci nesil jeti 2028 yılında teslim almaya başlaması hedefleniyor.

Kaynak: Aydınlık