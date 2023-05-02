Fransa'da 1 Mayıs'ta 290'dan fazla gözaltı

Fransa'da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda gözaltı ve yaralı sayısı arttı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 291 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Darmanin, 108 polisin yaralandığını aktararak, yüzden fazla polisin yaralanmasının son derece nadir olduğunu ifade etti. Darmanin, başkent Paris'te bir polis memurunun üzerine molotofkokteyli isabet ettiğini aktararak, ellerinde ve yüzünde ciddi yanıklar oluştuğunu söyledi.

Hükümetin emeklilik reformunun protesto edildiği gösterilerde, başta başkent Paris, Nantes ve Lyon olmak üzere siyah giyimli anarşistler polise molotofkokteyli ve havai fişekler ile saldırmış, bazı araçları ateşe vermişti. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve copla müdahale etmişti.

Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılması içeren ve Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan geçirilen emeklilik reformu yasası 15 Nisan'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak yasalaşmıştı. Emeklilik reformu karşıtı gösterilerde şu ana kadar binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İHA