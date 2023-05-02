İran'da bugün öğretmenler günü

2 Mayıs 1979 tarihinde, İslam Devrimi'nin en önde gelen teorisyeni ve İslam Devrimi Konseyi Başkanı üstad Ayetullah Murtaza Mutahhari eli kanlı terör örgütü Furkan grubu tarafından şehit edildi.

Ayetullah Murtaza Mutahhari teröristler tarafından şehit edilmesinin ardından bugün İran takviminde öğretmenler günü olarak adlandırıldı.

Ayetullah Murtaza Mutahhari kimdir?

Büyük Müslüman alim ve düşünür şehit Murtaza Mutahhari hicri şemsi 1299 tarihinde, İran’ın kuzey doğusundaki Feriman kentinde mümin bir ailede dünyaya gelirken 12 yaşında iken Meşhed de bulunan ilmi havzasına gitti ve orada İslami ilimleri öğrenmeye başladı ve bir süre sonra tahsilini tamamlamak için kutsal Kum ilmi medresesine gitti. Üstad şehit Mutahhari Kum dini havzada Ayetullah Burucerdi, Allame Tabatabai ve İran İslam Cumhuriyetinin kurucusu rahmetli İmam Humeyni (ra) gibi İslam dünyasının önde gelen âlimleri nezdinde dersler öğrendi.