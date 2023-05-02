Cristiano Ronaldo geri dönüyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo imza attığı günden bu yana ayrılık iddiaları çıkıyor. Ünlü futbolcunun hakkında bu kez de Real Madrid iddiası ortaya atıldı. Güney Amerika basınında çıkan haberlere göre, Al Nassr'daki sözleşmesi sona erdiğinde kariyerine nokta koyacağı konuşulan Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'de yönetici olacağı yazıldı.

Cristiano Ronaldo geri dönecek

Portekizli futbolcu Real Madrid efsaneleri arasında yer alıyor. Kulübün başkanı Florentino Perez, Cristiano Ronaldo'yu futbolculuk kariyeri sona erdiğinde yönetici olarak Madrid ekibine kazandıracak. Perez'in bu konuda ikna olduğu ve Cristiano Ronaldo ile de anlaşma sağlandığı iddia edildi.

Ronaldo'nun bu sezonki performansı

Sezona Manchester United'da başlayan Cristiano Ronaldo, İngiliz ekibinde 16 maçta 3 gol 2 asistlik performans gösterdi. Dünya Kupası sonrasında Al Nassr'a transfer olan Portekizli futbolcu çıktığı 15 maçta 12 gol 2 asist yaptı.

Kaynak: Star