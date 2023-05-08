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8 May 2023 08:19

İran'dan Siyonist İsrail'e sert tepki

İran'dan Siyonist İsrail'e sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist Rejimin Filistinlilere yönelik işlediği cinayetlere karşı uluslararası toplumun sessizliğine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist Rejimin Filistinlilere yönelik işlediği cinayetlere karşı uluslararası toplumun sessizliğine tepki göstererek, Twitter'den şöyle bir paylaşımda bulundu:

"Sahte insan hakları savunucularının kasıtlı sessizliğinin bir sonucu olarak, Filistinli aktivistlere ve sıradan insanlara yönelik terör Siyonistlerin günlük bir davranışı haline gelmiştir.

Filistin ulusunu işgalci rejime karşı korumak başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası kurumların yasal sorumluluğudur."
 

News Code 1909142

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