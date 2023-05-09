Emir Abdullahiyan, Burkina Faso Ticaret Bakanı ile görüştü



İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, “İran EXPO 2023” fuarına katılmak üzere Tahran'ı ziyaret eden Burkina Faso Sanayi ve Ticaret Bakanı ile bir araya geldi.

Dışişler Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede İran'ın

Afrika ülkeleriyle çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirme politikasına değinerek, ikili işbirliğini artırmak için fırsatların kullanılması gerektiğini vurguladı.

Burkina Faso Sanayi ve Ticaret Bakanı da yaptırımlara rağmen İran'ın ilerleyişini ve gelişimini överek, iki ülke arasında işbirliği için birçok fırsat olduğunu belirtti.