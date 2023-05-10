İran: Suriye bölge gerçeğinin bir parçasıdır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abudullahiyan, Moskova'da yapılacak Suriye konulu 4'lü dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere dün Rusya'ya gitti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan toplantıya ilişkin olarak Twitter'den yaptığı paylaşımda, Suriye hükümetini ve halkını bölge gerçeğinin bir parçası olarak nitelendirdi.

Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın dinamik ve kapsamlı diplomasisinde hareket etme girişimi, yakınsama sürecini tamamlayarak tüm bölge için temel sorunların sona ermesi vizyonunu çizebilir. Suriye hükümeti ve halkı bölge gerçeğinin bir parçasıdır."

Suriye konulu 4'lü dışişleri bakanları toplantısı bugün Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek.