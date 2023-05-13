Emir Abdullahiyan ve Suudi mevkidaşı telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suudi Arabistan dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Bu telefon görüşmesinde Pekin'de iki ülke arasında varılan anlaşmaların son durumu ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, "İki ülke dışişleri bakanları toplantısı ve ilişkilerin yeniden başlatılması, büyükelçilik ve konsolosluklarının yeniden açılması için teknik heyetlerin gönderilmesi ve büyükelçilerin tanıtılması dahil İran ile Suudi Arabistan arasında yapılan anlaşmaların gidişatından memnuniyet duyduğunu belirterek, "İran, Suudi Arabistan'daki siyasi ve konsolosluk temsilciliğinin resmi açılışı için gerekli hazırlıkları yaptı." dedi.

Suudi Arabistan dışişleri Bakanı Faysal bin Ferha da, Riyad'ın iki ülke ilişkilerinin geleceğine ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik çabalara olumlu baktığını vurgulayarak, "Son iki ayda güzel adımlar attık ve yapılan anlaşmalara bağlı kalmamız kararlılığımızı gösteriyor." ifadesinde bulundu.

