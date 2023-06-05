Siyonist yerleşimciler Filistinlilere saldırdı: 23 yaralı

Filistin medyasına göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Burka köyüne yerleşimci çeteler ile beraberindeki işgalci askerlerin düzenlediği saldırıda en az 23 Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden sorumlu Filistinli yetkili Gassan Daglas basına yaptığı açıklamada, bir grup yerleşimcinin Homeş yerleşkesinden Siyonist İsrail ordusunun himayesinde çıkarak Burka köyündeki Filistinlilerin evlerine saldırdığını belirtti.

Burka köyünün çevresinden 50 kadar Siyonist yerleşimcinin köydeki evleri taş yağmuruna tuttuğunu ifade eden Daglas, taşlı saldırı sonucunda birçok aracın da camlarının kırıldığını yaralanan Filistinlilerin saldırıya karşı koymaya çalıştıkları sırada yaralandıklarını dile getirdi.