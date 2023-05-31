UAEA: İran ile bazı konularda ilerleme kaydettik

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran'ın nükleer programının durumuna ilişkin raporunun yakında yayınlanacağını duyurdu.

UAEA Başkanı Grossi, "İran'la çeşitli konularda işbirliği yapmaktayız. Bazı konularda ilerleme kaydettik, bazılarında ilerleme yok." dedi.

İran ve UAEA arasındaki 2 önemli dosya kapandı

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) ile İran Atom Enerjisi Kurumu arasındaki 2 önemli dosyanın kapandığı belirtildi.

İran medyasına göre; Tahran ile UAEA arasında son dönemde yapılan teknik müzakereler sonucu, Ajans tarafından iddia edilen yerle (Sözde Abade tesisi) ilgili dosya kapandı.

Ajansın iddia ettiği 83,7 oranında zenginleştirilmiş uranyum meselesi de İran'ın teknik açıklamalarıyla çözülmüş oldu.