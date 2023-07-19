Putin BRICS Zirvesi'ne katılmayacak

Sputnik'e göre, Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Rus tarafıyla varılan mutabakat uyarınca BRICS zirvesinde Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un temsil edeceğini belirtti.

Ramaphosa, dün yaptığı açıklamada, BRICS Zirvesi için Güney Afrika'yı ziyaret etmesi beklenen Putin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) yakalama kararı gereği tutuklanmasının savaş sebebi sayılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı UCM, 17 Mart'ta, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında 'Ukrayna’da savaş suçu işledikleri' iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.