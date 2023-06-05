Ramallah'ta 3 yaşındaki Filistinli çocuk şehit oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sivil İşler Genel Komitesi tarafından kendilerine verilen bilgiye göre hayatını kaybeden Muhammed Heysem Et-Temimi'nin cenazesinin Ramallah'taki Filistin Tıbbi Kompleksi'ne nakledilmesi için işlemlerin devam ettiğini duyurdu.

Şehit çocuğun ailesi de, çocuklarının cenazesinin Ramallah'ın batısındaki Rantis kontrol noktasında kendilerine teslim edileceğini sonra Filistin Tıbbi Kompleksi'ne nakledileceğini yarın da köy mezarlığına defnedileceğini bildirdi.

Şehit olan çocuk ile babası geçtiğimiz perşembe günü Nebi Salih Köyü'nün girişine konan askeri barikatın yanında bulunan evlerinin önünde bekledikleri sırada işgal askerlerinin saldırısına maruz kalmıştı. Çocuğun kafasına mermi isabet ettiği ve o yüzden durumunun kritik olduğu açıklanmıştı. Çocuk bu yüzden İsrail'in Tel HaShomer Hastanesi'ne nakledilmişti. Babası ise Ramallah'taki hastanelerden birinde tedavi altına alınmıştı.

Üç yaşındaki Et-Temimi'nin de şehit olmasıyla birlikte, bu yılın başından itibaren işgalci siyonistlerin saldırılarında şehit edilen Filistinli çocuk sayısı 28'e çıkmış oldu.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi