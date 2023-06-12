İran'dan 'Rusya Günü' için kutlama mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı, Rusya Günü dolayısıyla Rus halkı ve hükümetini tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada dost ülke ve Rus halkına barış, kalkınma ve refah temennisinde bulunuldu.

Rusya Günü

12 Haziran Rusya Günü, 2002 yılından beri ülkede resmi bayram niteliği taşıyor.

Rusya Yüksek Sovyeti 11 Haziran 1992’de 12 Haziran’ı resmi bayram olarak belirleyen bir kararname yayınladı.

Rusya İş Kanunu’nda 25 Eylül 1992’de konuyla ilgili düzenleme yapıldı. Geçmişte ‘Devlet Egemenliği Deklarasyonu Günü’ olarak ilan edilen bu bayramın ismi 2002 yılında Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ‘Rusya Günü’ olarak değiştirildi.