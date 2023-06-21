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21 Haz 2023 08:51

Emir Abdullahiyan Yemen'li yetkili ile görüştü

Emir Abdullahiyan Yemen'li yetkili ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan gittiği Maskat'ta, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdusselam ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan gittiği Maskat'ta Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdusselam ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede, İran'ın Yemen ulusunun bu ülkede birkaç yıldır süren krizin nasıl sona erdirileceğine ilişkin herhangi bir kararına desteğini açıkladı.

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdusselam da 
İran'a Yemen ulusuna verdiği destek için teşekkür ederek, Yemen'deki krizin son durumu,  Suudi Arabistan ile müzakereler, Birleşmiş Milletler ile işbirliği ve bu ülkedeki insani durum hakkında bir rapor sundu.

News Code 1910000

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