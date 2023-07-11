  1. Toplum
11 Tem 2023 09:34

Tahran'da deprem meydana geldi

Tahran'da deprem meydana geldi

Tahran'ın yakınındaki Demavend ve Veramin kentlerinde 3,6 şiddetinde deprem olduğu aktarıldı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tahran eyaletine bağlı Demavend ve Veramin ilçelerinde 3,6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Deprem yerel saatle 7.4'te 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

News Code 1910338

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler