Tahran'da deprem meydana geldi

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tahran eyaletine bağlı Demavend ve Veramin ilçelerinde 3,6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Deprem yerel saatle 7.4'te 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
Tahran'ın yakınındaki Demavend ve Veramin kentlerinde 3,6 şiddetinde deprem olduğu aktarıldı.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tahran eyaletine bağlı Demavend ve Veramin ilçelerinde 3,6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Deprem yerel saatle 7.4'te 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
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