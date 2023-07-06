Emir Abdullahiyan İşgalci güçlerin Cenin saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyn Emir Abdullahiyan Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı sırasında Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki'nin başkanlığındaki heyetle görüştü.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede, işgalci rejimin son günlerde Batı Şeria'daki Cenin kampına yönelik saldırılarını kınayarak, başta birleşmiş milletler olmak üzere uluslararası toplumun Siyonist Rejimin bu insanlık dışı davranışlarına akrşı acil ve etkili tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

Bakan Emir Abdullahiyan ayrıca İran'ın Siyonist Rejimin eylemlerine karşı Filistinli grupların direnişini desteklemedeki ciddiyetini, Filistin ulusunun haklarını gerçekleştirme yolunda kaçınılmaz bir gereklilik olarak gördü.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki de Siyonist rejimin tüm imkan ve silahlarıyla masum Filistin halkına yönelik saldırılarında kırmızı çizgisi olmadığını ve cinayetlerini hiçbir kısıtlama olmaksızın yürüttüğünü vurgulayarak, "Bu tür olaylar dünyanın başka yerinde gerçekleşirse uluslararası toplum tarafından tepkilerle karşılanır. Ancak Filistin örneğinde böyle bir yaklaşım yok." dedi.